Menacé de mort et insulté après la finale du Mondial de rugby, l'arbitre vidéo Tom Foley dit "stop"

Arbitre vidéo de la finale de la Coupe du monde, Tom Foley a annoncé, lundi 4 décembre, se mettre en retrait après avoir reçu "un torrent de critiques et d'insultes en ligne". L'officiel de 38 ans a été menacé de mort, ainsi que sa famille. Un cyberharcèlement qui devient malheureusement monnaie courante.

Un ras-le-bol qui se fait entendre. Victime de cyberharcèlement, l'arbitre anglais Tom Foley, qui officiait à la vidéo lors de la finale de la Coupe du monde, remportée par l'Afrique du Sud (12-11) aux dépens de la Nouvelle-Zélande, a annoncé qu'il se mettait en retrait du rugby international. Une parenthèse qu'il a jugée nécessaire, en raison du "torrent de critiques et d'insultes en ligne" qu'il a reçu après le match, a-t-il expliqué dans un communiqué de la Fédération anglaise de rugby (RFU).

"Après avoir atteint le sommet de l'arbitrage lors de la finale de la Coupe du monde de rugby, je pense que le moment est venu de faire une pause au niveau international", a affirmé Tom Foley, qui a officié dans la cabine du TMO. "La pression et l'examen minutieux que j'ai subis après la finale, ainsi que le torrent de critiques et d'insultes en ligne, m'ont conforté dans l'idée que c'était la bonne décision à prendre à ce stade de ma vie", a justifié l'arbitre de 38 ans, qui a officié lors de 48 matchs au total depuis 2016, 16 dans les Tournoi des Six Nations et 8 durant la dernière Coupe du monde de rugby cet automne.

"Même si c'est un privilège d'être au cœur de certains des moments les plus emblématiques de notre sport, la hausse des traitements au vitriol, alors que les exigences et les attentes sont si élevées, me conduit à arrêter", a-t-il poursuivi, alors qu'il a été, ainsi que sa famille, menacé de mort. "Je vais te traquer et te trancher la gorge", lui a-t-on notamment écrit.

Personne ne devrait être traité de cette manière Bill Sweeney, directeur général de la RFU

"Les abus dont il a été victime depuis la finale (...) ainsi que d'autres officiels impliqués dans ce match, sont totalement inacceptables et personne ne devrait être traité de cette manière, en faisant son travail pour le sport dans lequel il est si engagé et passionné", a regretté le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, s'engageant à "faire tout son possible pour contribuer à prévenir les abus visant" les arbitres et les joueurs. "Nous exhortons tous les acteurs de notre sport à réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer dans le respect des valeurs du rugby", a-t-il lancé, alors que plus en plus d'officiels sont ciblés.

Aujourd'hui retraité, Wayne Barnes, qui a arbitré la finale du Mondial, avait témoigné, le 8 novembre dernier, avoir été victime, comme sa famille, d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux durant la compétition. Dans un long entretien accordé à la BBC, l'ex-arbitre, le plus capé du circuit (111 tests dirigés, de 2006 à 2023) avait appelé à rendre leurs auteurs "davantage responsables de leurs actes". Selon lui, ces individus "doivent rendre des comptes et être punis".