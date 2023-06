Coupe du monde de rugby 2023 : repos, top 14... comment Fabien Galthié a composé sa première liste

Parmi les noms marquants figurent le centre Arthur Vincent, gravement touché à un genou et écarté des terrains depuis plusieurs mois, l’ailier Gabin Villière, qui a accumulé les pépins physiques cette saison, ou encore Anthony Bouthier, un temps arrière titulaire des Bleus et progressivement descendu dans la hiérarchie. À noter que trois d'entre eux, Baptiste Serin, Yacouba Camara et Paul Willemse - actuellement blessés -, recevront des soins personnalisés sur place. Au total, sept clubs sont représentés : Montpellier (8 joueurs), Lyon (6), Toulon (5), le Stade français (3), Pau (2), Bayonne et Oyonnax (1 chacun).