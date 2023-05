Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi le XV de France garde 100 joueurs sous pression

Ils sont 100 sur la ligne de départ. Ils ne seront plus que 42 le 21 juin, et enfin 33 fin août, à l'issue des quatre matchs de préparation (face à l'Écosse les 5 et 12, les Fidji le 19 et l'Australie le 26), qui baliseront la route du XV de France jusqu'au Mondial. D'ici au coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, le 8 septembre, et le choc inaugural contre la Nouvelle-Zélande (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), un casse-tête attend Fabien Galthié et le staff tricolore.