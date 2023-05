Coupe du monde de rugby 2023 : Nouvelle-Zélande, Italie, Namibie... on décrypte la poule du XV de France

Vendredi 8 septembre, 21h15

Stade de France (Saint-Denis)

Sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Le XV de France va débuter son Mondial par un match de gala contre la Nouvelle-Zélande. Triple champions du monde, les mythiques All Blacks arrivent revanchards, eux qui ont été éliminés dès la demi-finale de la dernière édition et qui restent sur des prestations en dent de scie ces derniers mois (ce qui leur a valu de descendre à la troisième place du classement World Rugby). Capables de battre n'importe quelle équipe dans un grand jour et toujours guidés par des joueurs exceptionnels - à l'instar des frères Barrett ou de l'attelage Whitelock-Retallick en deuxième ligne -, ils demeurent l'une des, si ce n'est la, principales menaces.

Si Gaël Fickou et les siens se souviennent encore de l'humiliation en quarts de finale de la Coupe du monde 2015, conclue sur le score fleuve de 13-62, ils peuvent relativiser en se rappelant qu'ils ont régulièrement posé d'énormes problèmes aux hommes habillés en noir. Accrocheurs en 2011, avec une finale perdue au bout du suspense (7-8), les Bleus se sont offerts le scalp des Néo-Zélandais en 1999 (40-13) et en 2007 (20-18). La confrontation la plus récente entre les deux nations a, en plus, tourné en faveur des Français (40-25), en novembre 2021.

À noter que la France et la Nouvelle-Zélande ne pourront pas se recroiser, lors des matchs à élimination directe, avant une éventuelle finale.