Coupe du monde de rugby 2023 : comment se procurer les toutes dernières places

Vous n'avez pas décroché le précieux sésame ? À 101 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, le 8 septembre avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), la billetterie pour les 48 rencontres affiche complet. Les quelque 2,6 millions de tickets mis à la vente lors des différentes phases de vente ont tous trouvé preneur. Mais, rassurez-vous, tout n'est pas (encore) perdu. Il vous reste un mince espoir pour arracher vos places pour vivre le Mondial dans l'un des neuf stades qui aura l'honneur d'accueillir la compétition.

Ouverte depuis le 24 janvier dernier, la bourse officielle, accessible sur tickets.rugbyworldcup.com, permet aux supporters d'acheter, échanger ou, en cas de contretemps, de revendre des billets. Le tout de manière sécurisée et transparente. Ceux-ci sont proposés à prix facial, afin de lutter contre le marché noir et la dérégulation des tarifs, dans la limite de 6 places par personne. La dépose et l'acte d'achat pourront se faire jusqu'à 24 heures avant le début de chaque rencontre. En raison de la demande toujours très forte, il vous faudra toutefois être à l'affût pour sortir de la mêlée parmi les premiers.