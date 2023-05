Un Mondial dans toute la France : ville par ville, quels matchs se joueront près de chez vous lors de la Coupe du monde de rugby ?

Le Stade de France à Saint-Denis

France-Nouvelle-Zélande (Poule A), vendredi 8 septembre à 21 heures et en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Australie-Géorgie (Poule C), samedi 9 septembre à 18 heures et en direct sur M6

Le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne

Italie-Namibie (Poule A), samedi 9 septembre à 13 heures et en direct sur M6

Australie-Fidji (Poule C), dimanche 17 septembre à 17 h 45 et en direct sur France 2

Argentine-Samoa (Poule D), vendredi 22 septembre à 17 h 45 et en direct sur M6

Australie-Portugal (Poule C), dimanche 1er octobre à 17 h 45 et en direct sur France 2

Le Matmut Atlantique à Bordeaux

Irlande-Roumanie (Poule B), samedi 9 septembre à 15 h 30 et en direct sur M6

Pays de Galles-Fidji (Poule C), dimanche 10 septembre à 21 heures et en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Samoa-Chili (Poule D), samedi 16 septembre à 15 h et en direct sur M6

Afrique du Sud-Roumanie (Poule B), dimanche 17 septembre à 15 heures et en direct sur France 2

Fidji-Géorgie (Poule C), samedi 30 septembre à 17 h 45 et en direct sur M6

Le Stadium à Toulouse

Japon-Chili (Poule D), dimanche 10 septembre à 13 heures et en direct sur France 3

Nouvelle-Zélande-Namibie (Poule A), vendredi 15 septembre à 21 heures et en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Géorgie-Portugal (Poule C), samedi 23 septembre à 14 heures et en direct sur M6

Japon-Samoa (Poule D), jeudi 28 septembre à 21 heures et en direct sur M6

Fidji-Portugal (Poule C), dimanche 8 octobre à 21 heures et en direct sur M6

L'Allianz Riviera à Nice

Pays de Galles-Portugal (Poule C), samedi 16 septembre à 17 h 46 et en direct sur M6

Angleterre-Japon (Poule D), dimanche 17 septembre à 21 heures et en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Italie-Uruguay (Poule A), mercredi 20 septembre à 17 h45 et en direct sur M6

Écosse-Tonga (Poule B), dimanche 24 septembre à 17 h45 et en direct sur France 2