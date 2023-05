Coupe du monde de rugby 2023 : de Rueil à Aix, bienvenue aux camps de base du XV de France

Ils ont leurs habitudes à Marcoussis. D'ordinaire occupé par le XV de France, le Centre national du rugby, situé en Essonne, restera désespérément vide durant la Coupe du monde, qui s'ouvrira le 8 septembre, soit dans 100 jours très exactement. Par souci d'équité vis-à-vis des autres équipes, les Bleus n'y résideront pas pendant le Mondial. C'est à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, que les hommes de Fabien Galthié poseront leurs valises, le temps de la phase de poules. Une ville qu'ils connaissent plutôt bien, puisqu'ils y logent régulièrement, notamment lors du dernier Tournoi des Six Nations.

Dans l'ouest parisien, les coéquipiers d'Antoine Dupont prendront leurs quartiers à l'hôtel Renaissance, aux abords immédiats de l'hippodrome de Saint-Cloud. Transformé en camp de base, cet établissement 4 étoiles, qui a aussi les faveurs des joueurs du PSG, présente des atouts qui ont séduit le staff tricolore. Outre son calme, le prestigieux hôtel a convaincu par sa proximité avec le Stade de France, où le "XV du Coq" lancera les festivités lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (à vivre sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), avant de se rendre à Lille, six jours plus tard, pour affronter l'Uruguay.