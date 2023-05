XV de France : Dupont, Alldritt, Fickou... les hommes forts de Fabien Galthié, à 100 jours du Mondial de rugby

Le football a Kylian Mbappé, le rugby a Antoine Dupont. À 26 ans et du haut de ses 47 capes en Bleu, il est le maître à jouer du XV de France. Le demi de mêlée du Stade toulousain, introverti et timide hors des terrains, capte toute la lumière dès qu'il chausse ses crampons. Toujours prêt à donner de sa personne, ce gros travailleur va au charbon, les manches relevées et la tête baissée. Sa constance et son engagement valent déjà au jeune homme, titulaire d'un Master en management du sport, d'être comparé aux plus grands de son sport. Sacré meilleur joueur du monde en 2021, il a été élu, en 2023, meilleur joueur du Tournoi pour la troisième fois, après 2020 et 2022, devenant le deuxième joueur à décrocher cette récompense pour la troisième fois après la légende irlandaise Brian O'Driscoll. Tout le monde nous l'envie, et ce n'est pas pour rien.

Sa fiche d'identité

Nom : Dupont

Prénom : Antoine

Né le : 15 novembre 1996 (26 ans), à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)

Taille/Poids : 1,74m/85kg

Poste : Demi de mêlée

Club : Stade toulousain

Statistiques avec le XV de France : 47 sélections, 12 essais