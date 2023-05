All Blacks, Pumas, Wallabies... Ils seront vos "voisins" le temps de la Coupe du monde de rugby

Premier adversaire du XV de France, en lever de rideau du Mondial, la Nouvelle-Zélande s'installe à Lyon, où les All Blacks disputeront deux rencontres. La région Auvergne Rhône-Alpes, terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux, sera d'ailleurs la mieux représentée, puisque l'Australie, l'Italie et la Namibie vont y établir leurs camps de base. Du côté des départements, la Gironde et les Yvelines auront le privilège de loger chacun deux équipes : les Fidji et la Roumanie pour l'un, les Samoa et le pays de Galles pour l'autre. Au total, les 20 lieux de vie seront répartis dans 9 des 13 régions métropolitaines.

"Les camps de base sont des éléments essentiels du tournoi. Non seulement ils offrent aux équipes le meilleur des environnements pour la performance, mais ils permettent également de connecter les locaux avec les équipes et l'événement", insistait, en novembre 2022, le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, lors de l'officialisation des sites d'accueil retenus pour chaque pays participant, à qui est revenu le choix final. "C'est l'un des objectifs fondamentaux de la Coupe du monde de rugby : célébrer la culture du pays hôte et ses spécificités locales, et léguer un héritage durable et significatif."