Coupe du monde de rugby 2023 : quel bilan pour le XV de France depuis 1987 ?

Le XV de France a réussi à se qualifier en finale trois fois depuis que la Coupe du monde de rugby, qui se déroule tous les quatre ans, existe. Lors de la première édition, organisée en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1987, les Bleus surprennent et atteignent la finale. Ils sont finalement défaits par les All Blacks (9-29).

En 1999, la France atteint à nouveau l'ultime étape de la compétition après une demi-finale remportée à la surprise générale contre les All Blacks (41-33). Mais l'exploit ne se reproduira pas en finale, les Bleus perdant contre l'Australie (12-35), qui remporte alors son deuxième titre mondial. La dernière finale du XV de France remonte à 2011, dans un remake de la finale de 1987. Lors d'un match très serré contre la Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park d'Auckland, la France perd 8 à 9.