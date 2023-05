Coupe du monde de rugby 2023 : qui était Webb Ellis qui a donné son nom au trophée ?

Samedi 28 octobre prochain, une équipe - on espère le XV de France - connaîtra le bonheur de soulever le trophée de la Coupe du monde sur la pelouse du Stade de France. Depuis la première édition de la compétition, en 1987, cette coupe prestigieuse qui est présentée au 13H de TF1 ce mercredi 31 mai, reconnaissable à ses anses amples et à son couvercle massif - qui n'a été remportée que par quatre nations dans l'histoire -, porte le nom de William Webb Ellis. Cet homme figure dans les annales comme l'inventeur du rugby moderne. Une histoire qui tient, pour nombre d'observateurs, plus du mythe que de la réalité. Et pour cause, le principal intéressé n'en a jamais revendiqué la paternité.