INTERVIEW - "On a le potentiel pour la gagner" : à 100 jours de la Coupe du monde, Gaël Fickou se confie

La France a joué trois finales de Coupe du monde, elle est passée tout près de Graal, mais elle a à chaque fois perdu. Sentez-vous l'équipe en mesure de relever l'immense défi afin d'entrer dans l'histoire ?

Je ne le sens pas. (Il rigole) Je déconne, mais c'est très dur de vous dire ce qu'il va se passer. Tout le monde est à la fois favori et outsider. En Coupe du monde, ce n'est pas forcément l'équipe qui est tout en haut pendant quatre ans qui gagne. La preuve avec l'Afrique du Sud, en 2019 au Japon. Personne ne pensait que les Boks allaient gagner. Pourtant, ils ont déjoué tous les pronostics et ils ont réalisé une super Coupe du monde. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si on soulèvera le trophée ou non. Ce serait présomptueux de ma part. On n'est jamais sûr de rien, il n'y a que la vérité du terrain qui compte.

Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de grand à faire. On a le potentiel pour la gagner. Fabien (Galthié) a su fédérer autour de lui, il a insufflé une âme à cette équipe. Au rugby, on l'oublie parfois, mais il y a la partie sportive et la partie humaine. Il ne faut pas négliger l'humain, c'est tout aussi important. Fabien et le staff l'ont très bien compris. Le groupe est très soudé, l'ambiance positive. On tire tous dans le même sens. Cette cohésion joue sur nos performances. Forcément, on espère tous, autant les supporters que nous, faire une très grande Coupe du monde. À nous de transformer l'essai.