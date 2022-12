Coupe du monde de rugby en France, Mondial féminin de foot... Les grands événements sportifs attendus en 2023

D'autres Français pourraient bien décrocher un titre quelques semaines plus tard : ceux du rugby. Un an après avoir réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des six nations, le XV de France remet son trophée en jeu dès le 5 février, en Italie. En football, ce mois sera également marqué par le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, opposé au Bayern Munich en huitièmes de finale, quelques jours après la Coupe du monde des clubs au Maroc que disputera le Real Madrid.

En février, Courchevel et Méribel accueilleront les championnats du monde de ski alpin (du 6 au 19). Se tiendra aussi la 57e édition du Super Bowl en football américain (le 12), puis le week-end du All Star Game de la NBA en basket, une semaine plus tard.