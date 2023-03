Privés du Stade de France, les Bleus cherchent leur nouveau domicile pour la saison prochaine

Les vice-champions du monde cherchent une nouvelle terre d'accueil. Vendredi 24 mars, les Bleus ont retrouvé leur public du Stade de France pour leur première rencontre post-Coupe du monde, face aux Pays-Bas (4-0). Ils y retourneront le lundi 19 juin prochain, face à la Grèce (à voir sur TF1 et MYTF1), pour le dernier match de la saison, toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Puis, les hommes de Didier Deschamps ne remettront pas les pieds dans la plus grande enceinte de France pendant plus d'un an.

En cause, ni vente du Stade de France, ni volonté farouche de s'exiler en province, mais bien l'indisponibilité de l'enceinte dionysienne. À compter du mois de septembre 2023 sera organisée dans tout le pays la Coupe du monde de rugby, dont les plus grandes affiches se dérouleront à Saint-Denis. À commencer par le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande du 8 septembre, au lendemain de France-Irlande, en football. Impossible, donc, pour les Bleus du ballon rond, d'évoluer dans leur stade habituel.