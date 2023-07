Rugby : en attendant leurs aînés, les Bleuets sacrés champions du monde pour la troisième fois d'affilée

Avec ce succès, les Bleuets mettent un point d'exclamation à une compétition lors de laquelle ils auront tour à tour balayé le Japon (75-12), la Nouvelle-Zélande (35-14), le Pays de Galles (43-19), l'Angleterre (52-31) et donc l'Irlande. Avec 36 essais à la clé. Ils rejoignent les All Blacks au palmarès des équipes sacrées trois fois d'affilée (la Nouvelle-Zélande en a remporté quatre entre 2008 et 2011). Surtout, ils confirment, en ce jour de fête nationale, la qualité et la profondeur du réservoir tricolore. Leurs aînés, très attendus pour "leur" Mondial en septembre prochain, peuvent s'en inspirer.