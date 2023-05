Coupe du monde de rugby : à J-100, testez vos connaissances avec notre quiz

Le XV de France est le grand favori de la Coupe du monde. Difficile de ne pas voir en Dupont, Aldritt & Co le prétendant le plus sérieux au trophée Webb Ellis (qui est présenté ce mercredi sur le plateau du 13H de TF1). À la maison, dans des stades qui ne manqueront pas de pousser derrière le pack tricolore, on se prend à rêver d'un premier titre mondial. Le vice-capitaine des Bleus, Gaël Fickou, aussi, dans l'entretien qu'il nous a accordé.