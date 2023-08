Coupe du monde de rugby : Romain Ntamack forfait sur blessure, quelles solutions pour le XV de France ?

C'est un très gros coup dur pour l’équipe de France. À moins d’un mois de l’ouverture de la Coupe du monde de rugby, l’ouvreur Romain Ntamack, 24 ans, est contraint de déclarer forfait sur blessure, indique son entourage à l'AFP, confirmant une information de L'Équipe. Samedi soir, le joueur du Stade Toulousain avait quitté ses coéquipiers lors du match contre l’Écosse après s’être fait mal au genou gauche sur un plaquage.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié s’était pourtant montré rassurant. "On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera dimanche en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires", avait-il expliqué. Ils ont bien eu lieu et le verdict est hélas sans appel puisque le joueur a été victime d’une rupture du ligament croisé.

"On sait qu'on n'est pas invincibles. On sait tous que ça fait partie de la vie d'un sportif", confiait le joueur à propos des risques de blessure dans un entretien accordé à l'AFP au début de la préparation. "On essaie de se préparer au mieux et de la meilleure des façons pour, justement, ne pas y penser et faire les choses à 100% pour, justement, ne pas se blesser. Le meilleur moyen de se blesser, c'est d'y penser et de jouer un peu en faisant attention."