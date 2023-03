Coupe du Monde : Deschamps taclé par Benzema après s'être exprimé sur son forfait

"Quand Karim s’est blessé, notre médecin l’a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM. Karim a transmis les résultats à quelqu’un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l’hôtel, il était déjà plus de minuit. J’ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l’IRM [...] Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : 'c’est mort'".