Coupe du monde féminine 2023 : entre blessures et manque d'automatismes, les Bleues dans le flou

Pourtant, après la victoire contre l'Irlande (3-0), le court revers des tricolores contre l'Australie (0-1), vendredi lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde, est venu rappeler les limites actuelles de cette équipe. "C'est un bel avertissement, un 'welcome in Australia'. Cela nous permet de rentrer dans le vif du sujet", a relativisé, avec un petit sourire en coin, le sélectionneur après le coup de sifflet final. "On a trop souvent été les championnes du monde des matchs amicaux. Dans le passé, on gagnait nos matchs de préparation et derrière on ne faisait rien", a également positivé Kenza Dali, qui s'est imposée au milieu de terrain après plusieurs prestations abouties. Langue de bois ou méthode Coué, cette rhétorique a tout de même du mal à cacher le flou et les doutes qui entourent les Bleues avant leur entrée en lice dans la compétition.