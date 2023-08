Baiser forcé : "Je me suis sentie victime d'une agression", assure la joueuse espagnole Jenni Hermoso

La polémique est devenue affaire d'État. Quelques heures après avoir refusé de démissionner, le patron du football espagnol s'enfonce un peu plus dans la tourmente. Vendredi 25 août, en fin de journée, l'attaquante Jenni Hermoso - embrassée de force dimanche par Luis Rubiales - a dit que ce baiser n'avait pas été consenti. Une déclaration qui va totalement à l'encontre de la défense du dirigeant sportif.

"Je veux être très claire : je n'ai à aucun moment consenti à ce baiser qu'il (Luis Rubiales) m'a donné et je n'ai en aucun cas cherché à m'approcher du président. Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dits", a expliqué la n°10 de la Roja féminine dans un communiqué diffusé sur X (ex-Twitter) par son syndicat Futpro. "Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part", a ajouté l'attaquante un peu plus tard dans la soirée.

Vendredi après-midi, Luis Rubiales s'est présenté devant la Fédération royale espagnole de football. Devant l'assemblée générale extraordinaire de l'organisation, il a refusé catégoriquement de démissionner. En poste depuis 2018, l'ancien défenseur s'était lancé dans une contre-attaque, affirmant que le baiser était, selon lui, "réciproque" et "consenti" et qu'il avait obtenu la permission de le faire, tout en fustigeant le "faux féminisme". Cette déclaration avait suscité la colère de la ligue professionnelle de football féminine : "Par respect pour le football. Ça suffit ! Il est temps que ça change pour de bon", avait-elle écrit sur X.