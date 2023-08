Mondial féminin : embrassée par le président de la Fédération espagnole après la finale, Jenni Hermoso réagit

"Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", a-t-elle assuré. Dans l'émission "El Tiempo de Juego", sur la radio espagnole Cope, Jenni Hermoso a également souligné que "cela restera une anecdote" et qu'elle était sûre que "ça n'ira pas plus loin", préférant se concentrer sur l'étoile remportée par la Roja dimanche.