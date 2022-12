Mondial 2022 : "J'espère que la France ne va pas nous respecter", lance le sélectionneur marocain

L'équipe de France va-t-elle prendre le Maroc de haut ? C'est ce qu'espère Walid Regragui. Présent devant la presse ce mardi 13 décembre à la veille de la demi-finale du Mondial entre les Bleus et les Lions de l'Atlas (20h sur TF1 et TF1info), le sélectionneur marocain rêve de faire tomber les champions du monde en titre. Et il ne cache pas ses ambitions, après avoir battu la Belgique, et éliminé l'Espagne et le Portugal.

"Nous sommes venus dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et pour changer les mentalités de notre continent", affirme Walid Regragui. "Si nous sommes contents d'arriver en demi-finale, et de nous dire que, quoi qu'il arrive, nous aurons réussi notre Coupe du monde, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes dans les quatre meilleures équipes du monde, nous n'y sommes pas arrivés par hasard. Demain, nous aurons notre mot à dire pour aller en finale."