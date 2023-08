Coupe du monde féminine : à quelle heure suivre le match France-Australie et sur quelle chaîne ?

Les Bleues poursuivent leur quête de première étoile. L'équipe de France féminine s'est imposée sans trembler face au Maroc (4-0) pour valider sa place en quarts de finale du Mondial féminin ce mardi. Avec un doublé d'Eugénie Le Sommer et des buts de Kenza Dali et Kadidiatou Diani, la France égale sa performance du Mondial 2019 avec cette qualification pour les quarts.

Les joueuses d'Hervé Renard affronteront l'Australie, co-organisatrice de l'événement, samedi 12 août à Brisbane. De futures adversaires que les Bleues connaissent très bien pour les avoir affrontées le 14 juillet en fin de préparation, avec une défaite 1-0 à la clé après une prestation assez terne à Melbourne.

Mais "ce match était spécial, on venait d'arriver, les joueuses n'avaient pas très bien dormi, on n'était pas à 100%", défend Hervé Renard. "Samedi, on devra être au-dessus de 100%. Avoir perdu en préparation nous met en alerte, mais la configuration est totalement différente", assure le sélectionneur des Bleues.