Coupe du monde 2022 : La'eeb, la mascotte officielle, interroge

Le visage de la Coupe du monde 2022 est enfin connu. En ouverture du tirage au sort de la phase finale à Doha ce vendredi 1er avril, les organisateurs de la compétition ont présenté La'eeb, ce qui signifie "joueur super doué" en arabe. La mascotte est un keffieh, la coiffe traditionnelle arabe.

D'après un communiqué des organisateurs, La'eeb "vient d'un univers parallèle de mascottes" et "chacun est invité à interpréter ce à quoi il ressemble". "La mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 est pleine d'énergie et apportera la joie du football à tout le monde. La'eeb croit que 'Now is All' (Maintenant, c'est tout, ndlr), et encourage tout le monde à croire en soi", a expliqué la FIFA sur Twitter.