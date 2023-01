Coupe du monde de rugby 2023 : soupçonné de trafic de billets, Sébastien Chabal dément

"Oui, j'ai bénéficié d'un accès privilégié pour acheter plus de billets que ce qu'il est possible de faire par une seule personne, en raison de mon statut d'ambassadeur de France-2023", déclare-t-il ainsi dans ce document. "Je n'ai pas eu de gratuité ou de tarifs préférentiels. Et non, je n'entends pas faire de bénéfices sur ces places", a ajouté l'ex-joueur de 45 ans. "Il est évident que ces places ne sauraient être revendues par ceux qui en bénéficieront. Il est tout aussi inenvisageable qu'elles puissent servir à des opérations commerciales."

Selon une information du Parisien, confirmée par une source proche de l'enquête à l'AFP, l'ancien troisième ligne, effectivement ambassadeur de la prochaine compétition qui doit débuter en septembre en France, a pu acheter une centaine de billets, contournant par conséquent les règles de vente limitant à huit le nombre de places par personne salariée du comité d'organisation.

"Des questions se posent sur l'hypothèse d'un trafic de billets, mais rien n'est établi à ce stade", souligne la source. Un autre ancien rugbyman, Henri Mioch, chargé de mission pour l'organisation de la Coupe du monde entre 2017 et 2020, est lui soupçonné d'avoir acheté quelque 600 billets.