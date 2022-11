Coupe du monde : une bagarre dans le vestiaire de la Belgique ? "Il n'y a rien eu", dément Eden Hazard

Pour parer au plus pressé, alors qu'ils joueront leur survie au Qatar contre la Croatie, jeudi 1er décembre (à 16h, en live commenté sur TF1info), les "Diables rouges" se sont dit les choses : "La discussion a eu lieu hier (lundi) soir à l'hôtel. On a eu une bonne réunion entre joueurs. (...) On a discuté tous ensemble, le staff technique et les joueurs, pendant une heure. On s'est dit des choses bien, et d'autres non. Peut-être que ça n'a pas plu à certains, mais on va de l'avant", a affirmé Eden Hazard. "On est tous sondés, même si on a entendu plein de mauvaises choses. On sait qu'on passe un moment plus compliqué. On est tous là, prêts à faire les efforts les uns pour les autres. (...) Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on est tous ensemble."