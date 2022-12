Coupe du Monde : voici les pays qualifiés pour les huitièmes de finale

Le premier tour de la compétition a assuré le spectacle, avec de nombreux buts, des matchs intenses et des retournements de situation dans les derniers instants. La troisième phase de rencontres, où de nombreuses places pour les huitièmes étaient en jeu, ont réservé de nombreuses surprises, comme les éliminations de la Belgique, de l’Allemagne ou encore de l’Uruguay, mais également les qualifications de l’Australie et du Maroc.

Ce sont désormais 16 équipes qui s’affronteront dès ce samedi 3 décembre, et jusqu’au mardi 6 décembre afin de prolonger leur aventure qatarie , au moins jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde. Et de rêver d’un possible sacre mondial ?