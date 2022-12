France-Maroc : Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, ce duel entre amis que tout le monde attend

L'excitation autour de cette opposition est d'autant plus importante que les deux joueurs se connaissent par cœur. Depuis l'arrivée du latéral à Paris à l'été 2021, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont inséparables. La mayonnaise a tout de suite pris entre les deux jeunes joueurs (respectivement 24 et 23 ans). Parmi les premiers du club de la capitale à aller lui parler, et à tenter de l'intégrer, le prodige français n'a ensuite plus lâché son compère. "Nous sommes deux jeunes hommes qui partagent les mêmes goûts, on parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ensemble… On s’apprécie l’un et l’autre", confiait le natif de Bondy au Parisien en début d'année.

Habitués très rapidement des plus grands clubs européens - Hakimi a évolué au Real Madrid, à l'Inter Milan ou encore au Borussia Dortmund - et tous deux appelés en équipe nationale avant leur majorité, ils ont noué une relation fusionnelle. Sur les terrains déjà, mais aussi, et surtout, en dehors. En vacances, au restaurant, chez l'un ou l'autre à jouer aux jeux vidéos... ils passent le plus clair de leur temps ensemble. Avant la dernière trêve internationale estivale, et quelques jours après la retentissante prolongation de contrat de "Kyky", ils se sont aussi rendus au Festival de Cannes.