"C'est un gros morceau de ma vie" : pourquoi la Route du Rhum est une course inégalable

Quelques années plus tard, cette même course, sa "première au large en solitaire", a façonné sa vie d'homme. "C'est grâce à elle que j'ai rencontré mon épouse Servane, quitté Paris et que je me suis lancé dans cette aventure hors normes. C'est un gros morceau de ma vie." Ce "sprint des champions", que Louis Burton regardait "avec des yeux d'enfant rêveur", a eu un impact sur bien des vies. Ses premiers pas dans la course au large en solitaire, Samantha Davies les a faits un peu par hasard. En 1998, celle qui est alors habituée à naviguer en équipage se rend à Saint-Malo pour donner "un coup de main" à la future légende Ellen MacArthur, qui fera chavirer le public sur le Vendée Globe 2001 avant de triompher, un an plus tard, sur la Route du Rhum.

"Je ne connaissais pas ce monde-là. Ça m'a ouvert les yeux sur une autre discipline dans notre sport. Tout le monde était hyper sympa, avec un esprit d'entraide formidable. Je me rappelle avoir demandé à Thomas Coville si je pouvais emprunter son jet d'eau, mais je ne savais pas comment le dire en français", s'amuse la Britannique. "Finalement, il m'a fait monter sur son bateau, c'était juste incroyable." Un premier contact qui a "convaincu" la skippeuse d'Initiatives Cœur - dont l'objectif sera de sauver 20 enfants sur la Route du Rhum 2022, grâce à l'opération "1 clic = 1 cœur" - "de relever ce challenge incroyable".