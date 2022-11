"Il ne faut pas se faire larguer ni tout exploser" : départ raté, Route du Rhum sabordée ?

"C'est un sprint, il faut être à fond et ne pas se faire larguer dès le départ." Le 6 novembre, à 13h02, après dix jours passés à quai à Saint-Malo, les 138 engagés - novices, favoris et tenants du titre, répartis en six catégories (Ultime, Ocean Fifty, Imoca, Class40, Rhum Multi et Rhum Mono) - embarqueront pour une aventure en solitaire de 3543 milles nautiques (6562 kilomètres). S'ils s'élanceront tous en même temps, sur une ligne de départ unique, au large des côtes bretonnes, "il y aura plusieurs temps de course de différents", rappelle à TF1info Samantha Davies, à bord de son Imoca Initiatives-Cœur.

Le premier Ultime, les voiliers les plus rapides en course, est attendu à Pointe-à-Pitre une bonne semaine après le départ de la cité corsaire. Pendant ce temps-là, les autres classes auront encore de la mer à prendre. L'Imoca de tête mettra environ 12 jours à rallier la Bretagne à la Guadeloupe, quand le Class40 en aura besoin de plus ou moins 17 pour réaliser la même traversée.