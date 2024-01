Dakar 2024 : un motard espagnol dans "un état grave" après une chute sur la 2e étape

Carlos Falcon a été grièvement blessé ce dimanche 7 janvier, après une chute sur la deuxième étape du Dakar 2024. Le motard a été héliporté à l'hôpital, et un bilan complet est attendu dans les prochaines heures.

Le motard espagnol Carles Falcon est dans un "état grave" ce dimanche 7 janvier après une chute sur la deuxième étape du Dakar 2024 entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi, en Arabie Saoudite. "Au kilomètre 448 de la spéciale du jour à 15h52, le pilote moto espagnol Carles Falcon (n°135) a été victime d’une chute", explique dans un communiqué Amaury Sport Organisation, en charge de l'événement sportif.

Le deuxième accident depuis le départ du Dakar

"Immédiatement prévenue par un pilote qui le suivait, l'organisation a dépêché un hélicoptère médicalisé qui a pris en charge le motard blessé dans un état jugé grave. Il a été héliporté vers l’hôpital d’Al-Duwadimi", a précisé l'organisation, ajoutant qu'un bilan complet serait communiqué "dans les prochaines heures".

Lors de la première étape de la course, vendredi matin, un spectateur avait été percuté par une voiture au départ de la spéciale entre Al-Ula et Al-Henakiyah. Le blessé avait d'abord été transporté à l'hôpital d'Al-Ula et avait ensuite été transféré à celui de Médine pour subir une opération. La spéciale pour les autos avait été interrompue pendant 51 minutes, le temps de transporter le spectateur par hélicoptère.