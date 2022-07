Covid-19 : peur sur le Tour de France

Le virus s'est rappelé à leurs bons souvenirs. Et menace de gâche la fête. Samedi, alors que la 8e étape amenait le peloton entre Dole et Lausanne, deux premiers coureurs ont dû quitter la Grande Boucle sur test positif : le Français Geoffrey Bouchard chez AG2R et le Norvégien Vegard Stake Laengen, coéquipier de Tadej Pogacar au sein de Team UAE Emirates. Le jour même où le peloton retrouvait les routes helvétiques, théâtre d'une hécatombe d'abandons sur Covid-19 lors du Tour de Suisse le mois dernier. Seuls 76 éléments avaient terminé l'épreuve, quand ils étaient 152 au départ.

Le Tour de France n'en est pas là, mais l'ambiance est quelque peu retombée. Au départ de Dole, des gros bras de l'encadrement UAE Team Emirates ont joué les videurs, repoussant journalistes et invités derrière un cordon, à distance du car de l'équipe, comme si la fête était finie, rapporte un journaliste de l'AFP.