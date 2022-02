Le masque n'est plus obligatoire pour accéder aux télésièges

Bonne nouvelle pour les vacanciers qui dévalent les pistes de ski. Les skieurs peuvent depuis ce mercredi remonter les pistes sans masque en empruntant les télésièges et téléskis. "Le masque n’est pas nécessaire sur les télésièges et téléskis, sur les tapis qui ne sont empruntés que par une personne à la fois, ni lors de la pratique du ski alpin, du ski de randonnée et du ski nordique", indique le gouvernement dans ses recommandations adressées aux stations de sport d'hiver.