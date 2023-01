Variant Delta : "Nous sommes rentrés dans une quatrième vague", alerte Gabriel Attal

Le nombre de nouveaux cas quotidiens du Covid-19 continue d'augmenter, selon les chiffres publiés lundi par Santé publique France (SpF). L'agence sanitaire fait état de 4151 cas détectés en 24 heures, contre 1260 lundi dernier (+229%). Il s'agit du plus haut lundi depuis le 26 avril. Dimanche 18 juillet, 12.532 nouveaux cas avaient été détectés, soit le nombre le plus élevé pour un dimanche depuis la mi-mai. La grande majorité de ces nouveaux cas est due au variant Delta, plus contagieux.

La pression sur l'hôpital reste modérée, même si les chiffres sont à la hausse. Au total, 7041 personnes sont hospitalisées en France pour cause de Covid-19, avec 105 nouvelles admissions en 24 heures. Et la tendance est identique dans les services de soins critiques qui traitent les cas les plus graves : ils comptent 902 patients, avec 11 nouveaux entrants. Pour sortir de cette spirale, Gabriel Attal a de nouveau appelé à la vaccination, jugeant qu'elle "reste insuffisante dans notre pays".