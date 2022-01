Nathalie Péchelat : "Avec le Covid, si tous nos athlètes participent aux JO, ça vaudra plus qu'une médaille d'or"

Vous avez concouru trois fois aux JO en tant qu'athlète. À Pékin, vous allez renouer avec les Jeux, cette fois en étant de l'autre côté de la barrière. Êtes-vous prête à les découvrir sous un autre jour ?

En 2018, j'étais à Pyeongchang pour les médias et quelques sponsors. J'avais accès à tous les athlètes neige et glace. Dans l'intervalle, j'ai fait plein de sujets pour la télévision sur les disciplines du ski. L'autre côté de la barrière, je l'ai déjà vu. Là, à Pékin, je vais vivre les Jeux depuis les coulisses. Ce sera un autre point de vue, mais je n'y pense pas. En tant qu'encadrante, à l'heure actuelle, c'est le Covid qui me préoccupe et occupe mes pensées. Je me dis : "Faites que les 87 athlètes sélectionnés arrivent sur le territoire chinois et soient en capacité de concourir, malgré tous les tests et le protocole." Croyez-moi, si on y arrive, ce sera une vraie victoire. Cela vaudra plus qu'une médaille d'or, si les 87 athlètes arrivent à être à ces Jeux.

Avec la crise sanitaire, ça fait deux ans qu'ils vivent un calvaire. Tout est compliqué, tout tourne au casse-tête. Au bobsleigh, par exemple, c'est d'une complexité sans nom pour envoyer le matériel et le récupérer à temps. J'ai des athlètes qui se sont faits testés, tous les jours, pendant des mois et des mois. L'un d'eux m'a dit : "J'en suis à mon 136e test !". C'est épuisant, stressant pour eux. Même si certains ont pu tirer leur épingle du jeu et avoir de supers résultats, on en a perdu d'autres en route, qui ont fait des burn-out. Honnêtement, je trouverai de mauvaise augure d'être juste là, pour leur taper sur la tête, pour leur dire qu'ils n'ont pas gagné la médaille qu'il fallait. Je suis là avant tout pour les écouter, pour les aider au mieux. Mon objectif est que chacun soit fier de sa performance. Un gamin qui vise un Top 10 et qui fait un Top 7, c'est une victoire. Une victoire pour lui et pour la France, même si on ne retiendra que les médaillés. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis.