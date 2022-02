Covid-19 : un match de hockey avec port du masque à Pékin, une première aux JO

"Les résultats de la Russie de ce matin n'étaient pas encore connus", a confirmé l'attaquante canadienne Natalie Spooner, après la victoire du Canada. "Je sais qu'au cours des derniers jours, ils ont eu quelques points positifs et nous voulions simplement nous assurer que leurs résultats revenaient et que nous étions en sécurité pour jouer." La semaine passée, six membres de l'équipe du Comité olympique russe avaient été placés à l'isolement après des tests positifs au Covid-19.