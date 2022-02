Covid : non vacciné, Djokovic assure être "prêt à en payer le prix"

"Je soutiens la liberté de vous faire vacciner ou non". Un peu moins d’un mois après la "saga australienne" qui s'est soldée par son expulsion du pays, l'empêchant de disputer le premier Grand Chelem de la saison, Novak Djokovic a confirmé auprès de la BBC ne pas être vacciné contre le Covid-19. "Je n'en ai pas parlé plus tôt et je n'ai pas rendu public mon dossier médical parce que j'ai le droit de garder ça privé. Mais puisque je vois qu'il y a des fausses conclusions, je pense qu'il est important de prendre la parole pour justifier certaines choses", a détaillé le Serbe, n°1 du tennis mondial, dans une interview accordée à la chaîne.