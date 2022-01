Covid-19 : tous les vaccins acceptés pour les sportifs étrangers venant concourir en France

Ils seront ainsi autorisés à concourir "s'ils présentent un schéma vaccinal complet dans leur pays, et sous réserve du respect d'un protocole strict de bulle sanitaire", comprenant "un test à moins de 24 heures" de l'entrée en lice, ont indiqué les services de Roxana Maracineanu à l'AFP. Cela signifie que tous les types de vaccins sont acceptés, à l'entrée sur le territoire français.

Y compris donc le sérum russe Spoutnik, dont la fiabilité a été validée par la revue médicale The Lancet, mais non homologué par l'OMS, ou leurs équivalents chinois Sinovac et Sinopharm. De même, les sportifs étrangers, qui n'ont pas eu accès à une dose de rappel dans leur pays, devront aussi respecter le protocole sanitaire et se faire tester la veille de la compétition.