Crise à l'OM : "choqué", le président Pablo Longoria "n'accepte pas les menaces"

Lors de la réunion, "j’ai pu parler deux minutes, puis on m’a coupé et ça a dérapé très vite...", a expliqué le président marseillais. "On nous a dit : 'Démissionnez tous les quatre (Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur général Pedro Iriondo et le directeur financier Stéphane Tessier), sinon c’est la guerre.'" Pablo Longoria assure avoir été "choqué" par les événements. "En 2023, un dirigeant de n’importe quel club ne peut pas subir ces menaces. Je ne les accepte pas."