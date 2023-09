Crise à l'OM : Marcelino, deux petits mois et puis s'en va

Il n'y aura donc aucun membre de la direction à Amsterdam jeudi, et le sort de Marcelino a finalement été entériné après vingt-quatre heures de grand flou : l'Espagnol n'est pas monté dans l'avion qui a décollé ce mercredi de Marignane. Arrivé cet été pour prendre la suite d'Igor Tudor, l'ex-manager de l'Athletic Bilbao signe ainsi la fin de son mandat qui n'aura donc duré que deux mois et demi... et sept petits matches. "L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier (l'entrevue avec les associations de supporters, ndlr) ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés", peut-on lire sur le communiqué publié ce mercredi. "En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l'Olympique de Marseille", déplore la direction, attribuant ce départ à "des raisons extra-sportives".