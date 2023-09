Crise à l'OM : Pablo Longoria reste président du club

"Ce qu'il s'est passé lundi et tout simplement inadmissible", a d'abord marqué le dirigeant à l'occasion d'une conférence de presse. "Touché par l'élan de soutien populaire", et après une longue conversation avec le propriétaire Frank McCourt "qui a manifesté un soutien inconditionnel", l'ex-directeur technique au FC Valence a décidé "de poursuivre [s]a mission de président de l'Olympique de Marseille". Présent à Paris dimanche à l'occasion du Clasico face au PSG en L1, Pablo Longoria indique également qu'il comptait porter plainte. "Il ne s’agit pas d’alimenter un conflit, non. Je veux simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situations ne se reproduisent plus", a voulu préciser M. Longoria.