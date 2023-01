Crise à la FFF : l'audit décisif remis ce lundi à Noël Le Graët et Florence Hardouin

Déjà fragilisé par de nombreuses polémiques et pointé du doigt par plusieurs témoignages de femmes l'accusant de comportements sexistes, Noël Le Graët a été contraint de se mettre en retrait lors d'un Comité exécutif extraordinaire convoqué juste après des déclarations à l'emporte-pièce concernant l'icône du football et du sport français Zinédine Zidane. L'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête le visant pour harcèlement moral et sexuel a assombri ses perspectives à la tête du football français.