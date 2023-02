Crise à la FFF : que va-t-il se passer après le Comex de ce mardi ?

Une réunion "historique". Les mots de Jean-Michel Aulas, emblématique président de l'Olympique Lyonnais et membre du Comex de la FFF, concernant le rendez-vous de la plus haute instance du football hexagonal, ce mardi (10h00), sont loin d'être anodins. Après onze ans de mandat à la présidence, 87 boulevard de Grenelle, siège parisien de la fédération sportive la plus puissante du pays, Noël Le Graët devrait passer la main. C'est une ère qui est (vraisemblablement) sur le point de s'achever.