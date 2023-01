Crise à la FFR : fragilisé et désavoué, Bernard Laporte démissionne

S'exprimant devant Marcoussis, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a "salué cette décision", qui "s'imposait à l'issue de cette consultation dans laquelle les clubs se sont massivement mobilisés (plus de 90% de participation, ndlr)." "Bernard Laporte en a tiré les conclusions, ce qui est une bonne chose pour le rugby français, ses valeurs et la suite. Maintenant, il s'agit de savoir ce que l'on fait. (...). Il me semble que la voie la plus claire, la plus nette, la plus légitime et la plus rapide, c'est celle d'une démission du comité directeur", a-t-elle ajouté. "Je leur ai indiqué que, dans mon état d'esprit, ce n'était en aucun cas une mise en cause personnelle."