Diacre, Renard, Katoto... qui sont les protagonistes du malaise qui secoue l'équipe de France ?

C'est elle qui a allumé la première mèche avec un long message sur les réseaux sociaux. "Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", a-t-elle affirmé. "C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale", se désole même la défenseuse française, véritable légende de la sélection et dont la voix porte dans le monde du football féminin. D'habitude si discrète, la capitaine tricolore n'a, cette fois, pas pu encaisser un énième rassemblement difficile. "C'est compliqué de dire réellement les choses, car ce sont des choses de vestiaires, il faut plus d'exigence, le curseur doit monter, il faut plus de travail, c'est un tout", précise-t-elle, au micro de TF1. Ça fait des années qu'on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore. Quand tu vois d'autres pays passer devant toi, tu te dis qu'on a loupé quelque chose, ou qu'on est en train de dormir."

C'est bien simple, du haut de ses 32 ans et 142 sélections, la joueuse de l'Olympique Lyonnais possède l'un des plus beaux palmarès de son sport (8 Ligues des champions). Véritable roc dans l'axe de la défense et très à l'aise de la tête, notamment sur les coups de pied arrêtés, elle accumule les records. En avril dernier, elle est par exemple devenue la première femme à disputer 100 matchs de C1.