Éclairage et chauffage : le football et le rugby au stade de la sobriété énergétique

Sobriété énergétique. C'est la rengaine de cette rentrée. Pour faire face à la crise de l'énergie, causée en 2021 par le rebond économique mondial après la récession liée au Covid, puis amplifiée depuis mars par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'heure est à la mobilisation générale. À l'instar des ménages, entreprises et collectivités, le sport de haut niveau dans son ensemble va être mis à contribution. Le football et le rugby professionnels, deux de ses principales disciplines, vont être concernés par les mesures d'économies, qui seront présentées par le gouvernement d'Élisabeth Borne, jeudi 6 octobre.

Il est question de diminuer l'éclairage dans les stades, qui représente "18% de la consommation d'énergie". "Dans le cadre du groupe de travail dédié au sport professionnel, la Ligue de football professionnel, la Ligue nationale de rugby, les clubs professionnels et les diffuseurs TV se sont accordés pour réduire de près de 50% le temps d'éclairage avant et après les matchs pour les matchs en journée et de plus de 30% pour les matchs en soirée", dit-on de source gouvernementale.