Cristiano Ronaldo accusé de viol : la plainte classée sans suite

Mais en 2018, la plaignante avait repris contact avec la police de Las Vegas et demandé la réouverture de son dossier, accusant pour la première fois publiquement le footballeur. Les avocats actuels de Kathryn Mayorga arguaient que l'accord précédemment signé était nul et non avenu, notamment en raison du trouble psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Ils réclamaient à Ronaldo jusqu'à 200 millions de dollars d'indemnités.

De son côté, l'attaquant, qui joue actuellement dans le club anglais de Manchester United, a toujours fermement démenti ces accusations de viol. Il affirme avoir eu une relation "complètement consentie" avec la jeune femme.