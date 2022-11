Cristiano Ronaldo quitte Manchester United "avec effet immédiat"

Il était revenu par la grande porte, dans le club qui l'a révélé aux yeux du monde. Il le quitte une deuxième fois, par le biais d'un communiqué publié en pleine Coupe du monde. Ce mardi 22 novembre soir, Manchester United annonce que Cristiano Ronaldo quitte le club anglais "d'un commun accord, avec effet immédiat", un an et demi après son retour à Old Trafford, alors qu'il lui restait encore six mois de contrat.

Une décision presque inéluctable, tant le quintuple Ballon d'Or avait été virulent contre son employeur. Dans une interview explosive accordée au média anglais TalkTV, diffusée la semaine dernière, Cristiano Ronaldo, 37 ans, avait affirmé qu'il se sentait "trahi" par les dirigeants du club anglais et son entraîneur, Erik ten Hag, les accusant de vouloir l'évincer. Il avait également critiqué la famille Glazer, propriétaire du club, remettant en cause sa gestion et son manque d'ambition sportive. En outre, il s'en était pris à ses anciens coéquipiers Gary Neville et Wayne Rooney, qui "ne sont pas (ses) amis".