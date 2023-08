Critiqué pour avoir embrassé une joueuse, Luis Rubiales, le président controversé de la fédération espagnole de football

Luis Rubiales avait déjà fait preuve de peu de classe plus tôt dans la soirée en annonçant aux joueuses dans les vestiaires qu'après cette victoire il leur offrait un voyage à Ibiza. "On célébrera le mariage de Jenni et Luis Rubiales", avait-il ajouté. Aussi, au coup de sifflet final, il avait été aperçu en train de célébrer la victoire de l'Espagne en portant sa main à son entrejambe.

Ce lundi, voyant que la polémique ne faiblissait pas, Luis Rubiales a de nouveau pris la parole, de façon plus posée, pour dire qu'il regrettait son geste. "Je me suis sûrement trompé, c'était un moment d'effusion maximale", a-t-il déclaré à Marca. "Je dois apprendre de ça et que quand on est président d'une institution aussi importante que la Fédération, il faut être plus prudent."

Ancien défenseur de Levante, le patron du football ibérique s'est fait connaître à la tête du syndicat des joueurs espagnols, poste qu'il a occupé entre 2010 et 2017. Pendant ce mandat, il a notamment mené à la grève les stars du championnat espagnol à deux reprises : en 2011 pendant 15 jours pour obtenir le versement de salaires impayés aux joueurs professionnels, et en 2015 pour une meilleure répartition de la manne des droits télévisés.