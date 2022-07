Arrivée du Tour de France à Paris : comment circuler dans la capitale ce dimanche ?

Comme chaque année, les coureurs ont la chance de parcourir les derniers kilomètres du Tour de France sur la plus belle avenue du monde. Et comme chaque année, un important dispositif est mis en place dans la capitale par la préfecture de police de Paris.

Pour cette 109e édition, la dernière étape s’élancera en milieu d’après-midi de Nanterre dans les Hauts-de-Seine et l’avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris. Après un début de parcours dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, le peloton entrera dans la capitale par la porte d’Issy jusqu’à la porte de Châtillon, passera aux abords du jardin du Luxembourg avant de traverser le Pont-Neuf et apercevoir le palais du Louvre. Les sprinteurs et leurs coéquipiers parcourront ensuite huit fois les Champs-Élysées pour une arrivée prévue entre 19h25 et 19h45. Première cette année : cette ultime étape sera précédée par le début du Tour de France féminin au départ de la place de Varsovie dans le 16e arrondissement de Paris et une arrivée sur l’avenue des Champs-Élysées, comme les hommes, à 15h30.